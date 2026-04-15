Россия в феврале закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму
Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года достиг максимальных показателей с лета прошлого года.
По данным таможенной статистики, за последний месяц зимы объем поставок составил 3,6 млн долларов, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».
Летом прошлого года экспорт мороженого из Казахстана достигал почти 5 млн долларов, что до февраля оставалось рекордным показателем за последние месяцы. В феврале этого года Россия стала крупнейшим импортером казахстанского мороженого: ее доля составила 68% от общего объема экспорта.
Среди других крупнейших покупателей мороженого из Казахстана оказались Киргизия и Узбекистан – на них пришлось 19% и 7% поставок соответственно.
