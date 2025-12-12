Медсестра из Якутии спасла жизнь женщине на борту самолета

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во время рейса одной из пассажирок стало плохо, женщина упала в обморок, у нее посинели губы и резко снизилось давление, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу этой якутской больницы.

Сарыада запросила у бортпроводников аптечку и кислород, быстро поставила пострадавшей два укола и следила за ее состоянием до окончания полета.

Пассажирку после посадки передали врачам скорой помощи. Позднее медики диагностировали у нее анемию, ранее обмороков в истории болезни женщины не фиксировали. В пресс-службе медучреждения добавили, что Сарыада имеет 30 лет стажа работы в медицине, из которых 25 лет посвятила реаниматологии.

«Я действовала на автомате, это мой профессиональный долг», – отметила Сарыада.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко спас человека на борту самолета, направлявшегося из российской столицы в столицу Вьетнама.

В 2018 году певец Александр Розенбаум оказал первую помощь пассажирке, которая потеряла сознание в самолете.