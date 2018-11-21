Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва – Симферополь

Певец Александр Розенбаум оказал помощь пассажирке, которая потеряла сознание в самолете, направлявшемся из Москвы в Симферополь, сообщил журналист Константин Кнырик.

«Обыкновенный рейс Москва – Симферополь, вылетал в 16.55 из Шереметьево, бортпроводник объявляет, что срочно нужен врач, пассажирке стало плохо, потеря сознания и т. д.», – сообщил в Facebook Кнырик, который также находился в самолете.

По его словам, в эконом-классе, которым летела потерявшая сознание женщина, «врача не оказалось».

«А из бизнеса как ни в чем не бывало выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум», – рассказал Кнырик.

Как сообщил журналист, Розенбаум «оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание». После приземления самолета пассажирку «забрали медицинские сотрудники».

По словам Кнырика, Розенбаум «скорее всего, спас жизнь человеку».

Отметим, что после получения диплома врача-терапевта (специализация – анестезиология и реаниматология) Розенбаум работал врачом скорой помощи.