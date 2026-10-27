Путин встретился с президентом Мозамбика в Москве

Путин провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу

Tекст: Вера Басилая

Встреча состоялась после пленарного заседания Восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), передает РИА «Новости». Мозамбик является страной-наблюдателем в организации.

Отмечается, что Россию и Мозамбик связывают многолетняя дружба и сотрудничество в различных сферах. Действует межправительственная российско-мозамбикская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Приоритетными направлениями сотрудничества двух стран названы промышленная кооперация, энергетика и минеральные ресурсы, геология и недропользование, сельское хозяйство, здравоохранение, а также научное и гуманитарное взаимодействие.

В ходе встречи Путин заявил, что Россия признательна Мозамбику за неприятие одиозных русофобских демаршей на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили перспективы развития газовой отрасли африканской республики.