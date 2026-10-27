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Путин встретился с президентом Мозамбика в Москве
Путин провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу
Президент Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве.
Встреча состоялась после пленарного заседания Восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), передает РИА «Новости». Мозамбик является страной-наблюдателем в организации.
Отмечается, что Россию и Мозамбик связывают многолетняя дружба и сотрудничество в различных сферах. Действует межправительственная российско-мозамбикская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Приоритетными направлениями сотрудничества двух стран названы промышленная кооперация, энергетика и минеральные ресурсы, геология и недропользование, сельское хозяйство, здравоохранение, а также научное и гуманитарное взаимодействие.
В ходе встречи Путин заявил, что Россия признательна Мозамбику за неприятие одиозных русофобских демаршей на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили перспективы развития газовой отрасли африканской республики.