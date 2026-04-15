Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией
Сотрудничество между Ереваном и Москвой достигло беспрецедентно высокого уровня, а все попытки спровоцировать конфронтацию между странами обречены на провал, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Отношения Москвы и Еревана находятся на небывало высоком уровне, передает РИА «Новости». Выступая на правительственном часе в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Посмотрите динамику встреч руководителей, телефонных разговоров, визитов и сравните с предыдущим периодом. <...> Мы не спорили, не спорим и не будем спорить с Россией, все попытки втянуть нас в конфронтацию тщетны».
Глава правительства подчеркнул, что республика проводит сбалансированную политику для поддержания хороших связей с российской стороной. По его словам, пророчащие странам экономическую войну стремятся уничтожить ЕАЭС. При этом желающих разрушить братство двух государств политик назвал иноагентами.
Также Пашинян высоко оценил свой недавний визит в Москву, признав его удачным. Он сообщил, что стороны провели детальные обсуждения и достигли стратегических договоренностей по углублению взаимодействия в самых разных сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил свой апрельский визит в Россию как очень успешный.
На встрече с Владимиром Путиным он выразил уверенность в динамичном развитии двусторонних связей.
Незадолго до этого глава армянского правительства назвал Российскую Федерацию другом своей страны.