Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Отношения Москвы и Еревана находятся на небывало высоком уровне, передает РИА «Новости». Выступая на правительственном часе в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Посмотрите динамику встреч руководителей, телефонных разговоров, визитов и сравните с предыдущим периодом. <...> Мы не спорили, не спорим и не будем спорить с Россией, все попытки втянуть нас в конфронтацию тщетны».

Глава правительства подчеркнул, что республика проводит сбалансированную политику для поддержания хороших связей с российской стороной. По его словам, пророчащие странам экономическую войну стремятся уничтожить ЕАЭС. При этом желающих разрушить братство двух государств политик назвал иноагентами.

Также Пашинян высоко оценил свой недавний визит в Москву, признав его удачным. Он сообщил, что стороны провели детальные обсуждения и достигли стратегических договоренностей по углублению взаимодействия в самых разных сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил свой апрельский визит в Россию как очень успешный.

На встрече с Владимиром Путиным он выразил уверенность в динамичном развитии двусторонних связей.

Незадолго до этого глава армянского правительства назвал Российскую Федерацию другом своей страны.