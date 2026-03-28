Пашинян назвал Россию другом и анонсировал скорый приезд

Пашинян назвал Россию другом и заявил о скором приезде в страну

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время встречи с жителями Еревана премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что намерен в ближайшее время посетить Россию, передает РИА «Новости». Он отметил, что связи между двумя государствами продолжают поддерживаться, несмотря на озабоченности некоторых граждан. Одна из участниц встречи выразила просьбу не разрывать отношения с Россией, объяснив это тем, что ее родственники проживают на территории страны.

В ответ Пашинян заверил, что Армения не собирается отходить от России. Он заявил: «Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи». Также премьер напомнил, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне, подчеркнув историческую связь двух народов.

Пашинян особо подчеркнул статус России, назвав ее другом Армении. «Она наш друг», – сказал Пашинян о России.

Ранее Пашинян заявил о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным и возможных трудностях с участием в мероприятиях ЕАЭС из-за выборов. До этого Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер также отметил фазу трансформации отношений с Россией и отсутствие планов по выводу российской военной базы из Гюмри.



