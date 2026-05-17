США решили удвоить темпы строительства атомных подлодок
Военно-морские силы США хотят ежегодно получать как минимум три атомные подводные лодки, удвоив текущие темпы строительства, следует из ежегодного плана ВМС США по строительству кораблей.
Соединенные Штаты планируют двукратно увеличить скорость производства атомных подводных лодок, передает РИА «Новости». Согласно документам ВМС США, в период с 2027 по 2031 финансовый год ожидается ежегодный выпуск одного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia.
На реализацию этой программы выделяется 124,9 млрд долларов. Из этой суммы 62 млрд долларов пойдут на создание пяти ракетоносцев Columbia, а оставшиеся средства направят на постройку десяти подлодок Virginia. Дополнительно 6,2 млрд долларов инвестируют в развитие американской судостроительной промышленности.
За прошедшее десятилетие верфи передавали флоту в среднем лишь по 1,4 ударных подлодки ежегодно. При этом в 2024 году американские военные отмечали, что сроки поставок субмарин Virginia задерживаются на два-три года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость строительства новейшей американской подлодки класса Columbia возросла до 16,1 млрд долларов.
Ранее Пентагон запросил финансирование на закладку двух субмарин Virginia и одной Columbia.
