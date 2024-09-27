Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Главком ВМФ анонсировал создание соединений фрегатов проекта 22350 на СФ и ТОФ
Моисеев: На Северном и Тихоокеанском флотах создадут соединения фрегатов проекта 22350
Фрегаты проекта 22350, оснащенные гиперзвуковым оружием, станут основой соединений кораблей на Северном и Тихоокеанском флотах России, согласно заявлению адмирала Моисеева, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
На церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Исаков» в Петербурге, Моисеев сообщил, что многоцелевые фрегаты проекта 22350 станут ключевыми в составе соединений кораблей на Северном и Тихоокеанском флотах, передает ТАСС. Новые фрегаты оснащены гиперзвуковым оружием, что значительно усилит возможности российского военно-морского флота.
Моисеев подчеркнул, что в рамках текущей программы развития военно-морского флота фрегаты проекта 22350 будут служить в дальней морской зоне и составят основу соединений на каждом из флотов. Он отметил, что уже первые три фрегата этого проекта успешно действуют в составе Северного флота России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» был передан Военно-морскому флоту России в 2018 году. Впоследствии второй фрегат этого проекта, «Адмирал Касатонов», успешно прошел госиспытания и вошел в состав флота в 2020 году. Третий фрегат, «Адмирал Головко», был переведен в Петербурге из эллинга на открытый стапель в мае 2021 года. В сентябре 2024 года четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» был спущен на воду на «Северной верфи» в Петербурге в присутствии главкома ВМФ РФ Александра Моисеева.