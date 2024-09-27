  • Новость часаРоссийские войска освободили Мариновку в ДНР
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    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции
    Западные СМИ сообщили о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Назван будущий премьер-министр Японии
    Родители погибших под Красноярском детей не проветрили дом после дихлофоса
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

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    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 13:03 • Новости дня

    Фрегат «Адмирал Исаков» спустили на воду в Петербурге

    Четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» спустили на воду на «Северной верфи»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» был спущен на воду на «Северной верфи» в Петербурге в присутствии главкома ВМФ РФ Александра Моисеева, который отметил, что фрегаты подтвердили свои характеристики.

    Церемония прошла на «Северной верфи», которая входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, передает ТАСС. На мероприятии присутствовал главком ВМФ России Александр Моисеев.

    Моисеев заявил, что фрегаты проекта 22350 подтвердили все заложенные в них характеристики на практике. Он подчеркнул, что эти многоцелевые корабли способны выполнять задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне Мирового океана. Особо было отмечено, что фрегаты оснащены современными образцами вооружения, включая гиперзвуковое оружие. «Фрегат «Адмирал Исаков» является четвертым кораблем в серии», – сказал он.

    Ранее фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» Северного флота провел в Баренцевом море артиллерийские и зенитные стрельбы. Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» этого же проекта также провел стрельбы в Баренцевом море.

    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

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    26 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW

    Эксперт Анпилогов назвал достоинства и недостатки переданных Америкой Украине бомб JSWO

    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Sean Potter

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ будут сбрасывать американские бомбы JSOW как можно дальше от российских средств ПВО и фронтовых истребителей. Они могут представлять опасность на переднем крае для сил РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине авиационные бомбы JSOW.

    «Российские управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) создавались во многом с оглядкой на бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Чаще всего ее применяют для поражения целей в глубине построений противника, которые невозможно достать артиллерией и тем более минометами», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Запускается JSOW с борта самолета, и чем выше точка старта – тем с большего расстояния наносится удар. Дальность от 70 до 100 км достигается на достаточно серьезной высоте, самолету нужно подняться примерно на 12 км и уже там осуществить сброс боеприпаса», – продолжил собеседник.

    «Но у Вооруженных сил РФ имеется превосходство в воздухе. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена запускать JSOW как можно дальше от российских средств ПВО, от наших фронтовых истребителей, которые также могут наводить ракеты класса «воздух – воздух» на вражеские бомбардировщики», – детализировал он.

    «ВСУ будут вынуждены метать JSOW из глубины своей территории. И, как следствие, под угрозой поражения будет только передний край наших войск. Но это нельзя недооценивать – под удар могут попасть опорные пункты, а также все остальные цели, которые мы выдвигаем ближе к линии боевого соприкосновения», – уточнил эксперт.

    «Однако наша ПВО должна справиться с новым вызовом. Российская противовоздушная оборона более продвинута по сравнению с теми комплексами, что используют ВСУ. К тому же у нас имеется техническое разнообразие средств поражения – «Тор», «Бук», С-400. Они позволяют отслеживать все цели, в том числе и JSOW», – резюмировал аналитик.

    Он подчеркнул, что при этом нельзя забывать, что все наши объекты будут максимально тщательно отслеживаться с целью нанесения ударов с помощью JSOW, это грозное и достаточно высокоточное оружие. «Десяток бомб ничего не решит, а вот сотня, две – это очень серьезное испытание», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине военную помощь на общую сумму около 8 млрд долларов в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, пакет будет включать JSOW для «усиления возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния», сообщает Reuters.

    «Мы будем использовать эту помощь максимально эффективно и прозрачно для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», – заявил в свою очередь Зеленский.

    JSOW была разработана Raytheon Co. при участии ВМС и ВВС США для поражения целей за пределами досягаемости обычных средств ПВО, что обеспечивает максимальную выживаемость самолетов и минимизирует потери.

    Ее можно использовать в плохих погодных условиях как днем, так и ночью. JSOW оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Кроме того, бомба обладает низкой радиолокационной заметностью, что затрудняет ее сбивание средствами ПВО.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    24 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Северным Ледовитым океаном прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщило Минобороны России.

    Полет проходил над океаном, Восточно-Сибирским морем и морем Лаптевых, его продолжительность составила более 11 часов, указало ведомство, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщало о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем.

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    26 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Экипаж Су-34 предотвратил столкновение с дроном в Сирии

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским дроном Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Сирией, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в Идлибской зоне деэскалации, когда дрон антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что российские летчики своевременно предприняли необходимые меры, продемонстрировав высокий профессионализм, что позволило избежать столкновения.

    По словам Игнасюка, за прошедшие сутки самолеты коалиции восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии и семь раз нарушили протоколы деконфликтации. Эти нарушения свидетельствуют о продолжающемся напряжении в регионе и необходимости строгого соблюдения международных договоренностей для предотвращения подобных инцидентов.

    Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии

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    27 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    Два дрона сбиты ПВО в Ростовской области

    В районе Новошахтинска ПВО уничтожила два беспилотника, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Новошахтинска Ростовской области силы ПВО сбили еще два беспилотника, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, передает ТАСС. Губернатор региона заявил, что подразделения ПВО продолжают эффективно работать по уничтожению воздушных угроз.

    Голубев уточнил, что на данный момент были сбиты два беспилотных летательных аппарата, и по оперативной информации, ни пострадавших, ни разрушений в результате инцидента нет. Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

    Ранее в регионе также фиксировались случаи атак беспилотников, и региональные власти ведут постоянный мониторинг воздушной обстановки, чтобы обеспечить безопасность населения.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородом.

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    27 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

    Минобороны России заявило об освобождении Украинска и Лесовки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России поздравил военнослужащих с освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в ДНР, подчеркнув их храбрость и отвагу в боевых действиях.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС.

    В своем обращении он отметил мужество и стойкость солдат, проявленные в ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины.

    Министерство обороны России сообщило о том, что Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, которая участвовала в освобождении данных территорий.

    В Минобороны отметили, что в ходе специальной военной операции соединение выполняет задачи на наиболее сложных направлениях.

    «Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной Республики. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – заявили в ведомстве.

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

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    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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    25 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай

    Tекст: Денис Тельманов

    Антон Филатов, бывший руководитель нескольких компаний, подведомственных Минобороны РФ, был объявлен в федеральный розыск и задержан по возвращении из командировки в Китай.

    «С разрешения следователя выезжал за пределы РФ, откуда всегда возвращался, включая командировку в Китай, по возвращении из которой был препровожден в суд», – говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

    Отмечается, что в суде Филатову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Филатов является экс-подчиненным бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    По словам защиты обвиняемого, он выезжал в Китай в апреле 2024 года с разрешения следователя. Однако суд установил, что такого разрешения не было.

    Ранее сообщалось, что по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. В настоящее время Иванов находится под арестом.

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    25 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО

    Новый пулемет РПЛ-20 успешно испытали в зоне специальной военной операции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, не потребовалось никаких доработок, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    По его словам, в ходе апробации в зоне специальной военной операции, легкий ручной пулемет РПЛ-20 показал превосходные результаты, передает ТАСС. На полях оборонной выставки ADEX 2024 Лушников заявил: «РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за «ленточки», показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20».

    В дополнение к этому, концерн «Калашников» завершает разработку аналогичных пулеметов в калибрах 7,62х39 мм и 5,56х45 мм НАТО. Однако, как отметил Лушников, пока на эти образцы нет разрешительных документов, поэтому они не были представлены на выставке в Баку. Он подчеркнул, что компания понимает потребности рынка и надеется представить полную линейку пулеметов на будущих международных выставках, как только будут оформлены все необходимые документы.

    Ранее концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования.

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск. Сообщалось, Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20.

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    25 сентября 2024, 10:58 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил о снижении рисков конфронтации с Россией благодаря подлодкам

    Адмирал Моисеев заявил о стабилизирующей роли подлодок России в Тихоокеанском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что наличие стратегических подводных лодок у страны способствует безопасности России и снижает риски конфронтации в Тихоокеанском регионе благодаря их разрушительной мощности.

    По его словам, наличие стратегических подводных лодок играет ключевую роль в обеспечении безопасности России и стабильности в Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС. Моисеев подчеркнул, что именно такие виды вооружения уменьшают риски конфронтации с Россией.

    Он отметил, что наличие стратегического ядерного оружия, которое располагается на этих подлодках, делает его важным элементом национальной безопасности. По его словам, такие подлодки обладают огромной разрушительной силой. Моисеев также добавил: «Безопасность в целом, мы сейчас говорим про безопасность России, обеспечивается наличием такого оружия у России».

    По мнению адмирала, не каждое государство может позволить себе иметь такое мощное оружие, и это служит важным фактором стабильности в регионе. Он подчеркнул, что наличие этих подлодок не только укрепляет безопасность России, но и снижает вероятность возникновения конфликтов, так как возможные противники учитывают риски, связанные с конфронтацией.

    Ранее в среду сообщалось, что атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли в Вилючинск, где их торжественно встретили представители ВМФ России и Минобороны. До этого президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках. Он также подчеркнул необходимость вернуть флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» из музея и передать его на новый одноименный подводный крейсер.

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    25 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли на Камчатку

    Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли на базу Тихоокеанского флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли в Вилючинск, завершив межфлотский переход из Арктики в Охотское море, где их торжественно встретили представители ВМФ России и Минобороны.

    Как сообщил источник ТАСС, атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» завершили свой межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли на постоянное место базирования в Вилючинск. Торжественная церемония встречи прошла с участием главкома ВМФ России Александра Моисеева и замминистра обороны Павла Фрадкова.

    Фрадков и Моисеев поздравили экипажи с успешным выполнением задач арктического похода. «Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота прибыли новейшие атомные подводные крейсеры. Они не имеют равных в своем классе и будут продолжать свой боевой путь, выполняя задачи по обеспечению стратегического сдерживания», – заявил Фрадков.

    Моисеев отметил важность существующей системы подготовки подводников и уровня подготовки штабов Северного и Тихоокеанского флотов, что позволяет успешно и в краткие сроки выполнять сложные задачи в Арктике. Замминистра обороны и главком ВМФ также вручили отличившимся подводникам награды и подарки от министра обороны.

    В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы и продолжить выполнение задач командования ВМФ России в соответствии с планами боевой подготовки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках. Он также подчеркнул необходимость вернуть флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» из музея и передать его на новый одноименный подводный крейсер.

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    26 сентября 2024, 23:42 • Новости дня
    Украинский премьер поручил обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам финансировать долгосрочные военные контракты из госбюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем министерствам разработать изменения в законодательство для обеспечения финансирования долгосрочных военных контрактов из государственного бюджета.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем украинским министерствам обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов из госбюджета, пишет ТАСС.

    Шмыгаль объявил, что финансирование производства оружия и военной техники должно стать защищенной статьей бюджета, так как Украина постоянно нуждается в вооружении и технике.

    Премьер-министр отметил, что из-за действующих законодательных ограничений государство не может финансировать такие контракты и должно изменить ситуацию.Минэкономики, Минобороны, Минфин и Минстратегпром получили поручение разработать изменения в законодательство.

    Шмыгаль подчеркнул, что должна быть определена доля всех расходов на закупку вооружения, чтобы производители могли быть уверены в стабильности и финансовой гарантии долгосрочных контрактов.

    Такие изменения, по мнению Шмыгаля, помогут бизнесу активнее развивать производство оружия, а государству получать новое вооружение своевременно.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что расходы Украины на военные нужды превышают 150 млрд долларов, однако Киев считает эту сумму недостаточной. Украина также продолжает требовать новые поставки вооружения от западных партнеров, жалуясь на его нехватку.

    Россия, неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха украинского предприятия «Мотор Сич», в которых производились беспилотники.


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    26 сентября 2024, 23:37 • Новости дня
    Мирная жительница пострадала при обстреле Дзержинска

    Мирная жительница ранена в результате обстрела Дзержинска ВСУ в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела украинскими вооруженными силами города Дзержинска в ДНР ранение получила мирная жительница, о чем сообщил глава округа Иван Приходько.

    Глава округа Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города Дзержинска, который находится в городской округе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР), ранение получила мирная жительница, передает ТАСС. По его словам, нападение произошло вследствие украинской вооруженной агрессии.

    Иван Приходько отметил, что пострадавшая в настоящее время находится под наблюдением медицинских специалистов, и ее состояние уточняется. Об этом он заявил в своем телеграм-канале, подчеркнув, что обстрелы продолжаются, и жителям необходимо соблюдать осторожность.

    На данный момент власти ДНР проводят расследование инцидента, чтобы установить подробности произошедшего и оценить ущерб, причиненный обстрелом. Жители города Дзержинска призваны к бдительности и предупреждены о возможных повторных атаках.

    Ранее сообщалось, что в Мариуполе пятеро детей пострадали при взрыве найденного предмета

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    26 сентября 2024, 23:22 • Новости дня
    Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородом

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В российском министерстве обороны сообщили о пресечении попытки атаки украинских беспилотников в Белгородской области, произошедшей вечером 26 сентября.

    Два украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью, передает ТАСС.

    Событие произошло вечером 26 сентября, около 21:50 по московскому времени. В Министерстве обороны России пояснили, что инцидент связан с попыткой киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотников самолетного типа.

    Ведомство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО оперативно отреагировали на угрозу и успешно уничтожили дроны, не допустив повреждений или жертв. Это уже не первый случай попытки проникновения украинских БПЛА в российское воздушное пространство.

    Ранее сообщалось, что Росгвардия сбила около 40 БПЛА ВСУ в Курской области с момента введения режима КТО.

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    27 сентября 2024, 05:34 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала об обстрелах ВСУ

    Эвакуированная из Курской области сообщила об обстрелах школ и больниц ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Эвакуированная из приграничного села Русское Поречное в Курской области рассказала об обстрелах мирных жителей, школ и больниц со стороны украинских военных, а также о повреждениях домов и надежде на скорое возвращение.

    Как передает ТАСС, жительница Курской области Анастасия, обучающаяся в Курском монтажном техникуме, рассказала о пережитом в своем родном селе Русское Поречное. С ее слов, украинские военные обстреливали мирные объекты, включая школы и больницы. Девушка сообщила, что ее семья была вынуждена покинуть село в начале августа, однако родители периодически возвращались, чтобы следить за хозяйством.

    Анастасия отметила, что их дом пострадал, однако остался целым за исключением побитых окон. В настоящее время ее семья мечтает вернуться домой, несмотря на повреждения.

    «Домой хочется. Нам говорили, показывали видео: в летней кухне крыши наполовину нет, побитые окна. А так дом в целости, только окон нет», – поделилась она.

    Массированные обстрелы Курской области начались 6 августа, и на территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на более безопасные территории. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий в этом регионе Украина потеряла более 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее сообщалось, что российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там бежавшими при отступлении сослуживцами

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