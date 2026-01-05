Tекст: Денис Тельманов

Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.

По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.

После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.

На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.

Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.

Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.

Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.

Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.

В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.

Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.