Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Путин отметил героизм казаков в зоне СВО
Путин отметил вклад казаков в специальную военную операцию и их роль в стране
Представители Всероссийского казачьего общества проявляют «беспримерную отвагу и стойкость» в зоне проведения специальной военной операции, Россия гордится их подвигами, заявил президент России Владимир Путин.
Приветствие президента зачитал его помощник Дмитрий Миронов на заседания II Большого круга Всероссийского казачьего общества, сообщает ТАСС.
«Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить родине и нашему народу», – говорится в приветствии.
Он подчеркнул важность обсуждения участниками заседания «востребованных временем вопросов», касающихся укрепления роли казачьих организаций, взаимодействия с государственными структурами, а также сохранения традиций.
«На протяжении многих столетий казаки мужественно сражались за свободу и независимость отечества, защищали его рубежи, осваивали новые территории и воспитывали молодежь на неоспоримых патриотических, духовно-нравственных ценностях», – подчеркнул Путин.
Ранее атаман ВсКО Виталий Кузнецов сообщал, что более 18,5 тыс. казаков находятся на линии боевого соприкосновения в составе добровольческих подразделений и других формирований. В зоне СВО приняли участие более 250 атаманов, 4,5 тыс. казаков были награждены, а десять получили звание Героя Российской Федерации, четверо из них посмертно.