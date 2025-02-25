Путин отметил героизм казаков в зоне СВО

Путин отметил вклад казаков в специальную военную операцию и их роль в стране

Tекст: Вера Басилая

Приветствие президента зачитал его помощник Дмитрий Миронов на заседания II Большого круга Всероссийского казачьего общества, сообщает ТАСС.

«Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить родине и нашему народу», – говорится в приветствии.

Он подчеркнул важность обсуждения участниками заседания «востребованных временем вопросов», касающихся укрепления роли казачьих организаций, взаимодействия с государственными структурами, а также сохранения традиций.

«На протяжении многих столетий казаки мужественно сражались за свободу и независимость отечества, защищали его рубежи, осваивали новые территории и воспитывали молодежь на неоспоримых патриотических, духовно-нравственных ценностях», – подчеркнул Путин.

Ранее атаман ВсКО Виталий Кузнецов сообщал, что более 18,5 тыс. казаков находятся на линии боевого соприкосновения в составе добровольческих подразделений и других формирований. В зоне СВО приняли участие более 250 атаманов, 4,5 тыс. казаков были награждены, а десять получили звание Героя Российской Федерации, четверо из них посмертно.