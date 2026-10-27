Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

Tекст: Вера Басилая

«Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

Путин добавил, что в сентябре – октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.



