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Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана
Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.
«Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».
Путин добавил, что в сентябре – октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.
Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.
В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.