Шадаев заявил об обязанности Минцифры добиться снижения использования VPN

Шадаев: Минцифры обязано реализовать задачу по снижению использования VPN

Tекст: Антон Антонов

Шадаев подчеркнул, что министерство действует как исполнительный орган и «обязано реализовать поставленные» перед ведомством задачи, передает РИА «Новости».

«В данном случае – задачу по снижению использования VPN. Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ», – заявил он в профильном сообществе «МИТ – Мы ИТ» на платформе Max.

По словам Шадаева, с этими платформами долго и безуспешно пытались договориться о выполнении российских законодательных требований. Он отметил, что речь идет не о чьих-то пожеланиях, а о необходимости соблюдать законы. Однако договориться «не получилось».

Шадаев отметил, что в этом вопросе «есть много нюансов: доступы разработчиков, встроенная оплата и многое другое». По его словам, Минцифры России готово искать решения с учетом общего курса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, VPN-сервисы в России обязаны ограничивать доступ к запрещенным сайтам, иначе сами могут быть заблокированы. С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на продвижение VPN-сервисов по новым правилам закона «О рекламе».

Forbes заявляет, что Шадаев предложил ввести оплату для пользователей, превышающих лимит в 15 Гб международного трафика через VPN в месяц.

Пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам планируют увеличить до 954 Тбит/с к 2030 году. Эксперты отмечают, что запланированные параметры позволят обрабатывать весь трафик Рунета с учетом дальнейшего роста и появления новых способов обхода блокировок, включая VPN.

Власти России приняли решение о замедлении работы Telegram. Российские власти заявили, что Telegram используется украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов, слежения за действиями российских военных, а также служит площадкой для экстремистского и противоправного контента. При этом администрация мессенджера недостаточно взаимодействует с правоохранительными органами России.

