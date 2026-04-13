Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток

Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Савельев сообщил, что полеты на Ближний Восток возобновят при улучшении ситуации
Решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Возобновление полетов на Ближний Восток будет зависеть от развития ситуации в регионе, заявил вице-премьер Виталий Савельев, передают «Вести».
Он подчеркнул, что самый важный критерий – безопасность пассажиров.
«До 17-го числа у нас пауза. И дальше мы посмотрим, как будут развиваться события», – отметил Савельев.
По словам Савельева, из региона уже вывезли 57 тыс. россиян, в том числе 23 тыс. туристов. Вице-премьер отметил, что власти ожидают стабилизации обстановки, после чего полеты могут быть возобновлены.
Ранее Росавиация продлила ограничения на авиарейсы российских компаний в Израиль и Иран до 17 апреля. Также сохраняется рекомендация не продавать билеты в ОАЭ до 16 апреля.
Министерство транспорта связало возобновление рейсов на Ближний Восток с вопросами безопасности.
Генеральное консульство России в Дубае подтвердило успешный выезд всех желающих граждан из ОАЭ.