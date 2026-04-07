Все желающие россияне покинули ОАЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В диппредставительстве уточнили: «По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать», передает ТАСС.

Сейчас россияне, постоянно проживающие в ОАЭ, продолжают въезжать и выезжать из страны на регулярных рейсах.

В генконсульстве также отметили, что выполнение специальных вывозных рейсов в Россию не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс России запланировал завершить вывоз россиян с Ближнего Востока до конца недели.

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян сообщил о возвращении около 4 тыс. российских туристов из ОАЭ в течение дня и оценил число остающихся в эмиратах граждан России в 40 тыс. человек.

Авиакомпания «Победа» назначила на 8 марта три вывозных рейса из разных городов ОАЭ в Москву для возвращения клиентов домой.