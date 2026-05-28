    Разворот в ЕС лишит Армению газа
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня

    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.


    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Командование сообщило о планах Ирана задействовать новые системы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Директор ФСБ назвал причиной гибели руководства Ирана закладки в видеокамерах

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    25 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Reuters.

    «Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать», – сообщает агентство Reuters. Иранские военные четвертого мая обнародовали карту с обозначением зоны своего контроля и безопасного пути. Эта территория ограничивается линиями между иранскими и эмиратскими населенными пунктами.

    Судно Fuwairit компании Mitsui O.S.K. Lines везет сжиженный газ из Катара и во вторник разгрузится в Пакистане. Супертанкер Eagle Verona корпорации Sinopec доставит иракскую нефть в китайский порт Нинбо 12 июня.

    Обострение ситуации вокруг Ирана фактически заблокировало Ормузский пролив. Этот торговый путь имеет ключевое значение для мировых поставок углеводородов. Сложившийся кризис уже спровоцировал рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих военных операций в Ормузском проливе.

    Блокада этого маршрута спровоцировала резкое падение апрельского экспорта иракской нефти.

    Позже военно-морские силы исламской республики обеспечили безопасный проход 35 торговых судов.

    25 мая 2026, 11:48 • Новости дня
    Repubblica: ЕС разблокирует Ормузский пролив при четырех условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская коалиция стран по разблокировке Ормузского пролива готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства при выполнении четырех ключевых условий, сообщила в понедельник газета Repubblica.

    Отмечается, что миссия стартует только при условии достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

    «Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами – Францией, Британией, Германией и Италией – активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив», – сообщает итальянская пресса.

    Первым требованием называется официальное согласие США на присутствие европейских сил. Вторым условием является одобрение иностранной миссии со стороны Ирана. Третья проблема заключается в необходимости политической поддержки ООН. Четвертый пункт касается получения одобрения парламентов, в первую очередь Италии и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители оборонных ведомств около 40 государств согласовали военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Президент США заявил о достижении договоренностей с Ираном для возобновления судоходства.

    Правительство Италии перебросило два тральщика в ближневосточный регион для поиска морских мин.

    26 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Запасы иранского обогащенного урана должны быть ликвидированы на месте в Иране, в США или вывезены для уничтожения за границу под надзором американских профильных ведомств, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что свидетелями должны стать представители комиссии по атомной энергии США или ее аналога. Данные шаги предлагается провести совместно и по согласованию с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили, что запланировали уничтожение запасов высокообогащенного иранского урана после их передачи.

    При этом Вашингтон не поддержал инициативу Москвы по перемещению данного ядерного топлива в Россию.

    Тегеран подтвердил непрерывную связь с российской стороной для координации дипломатического процесса.

    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    26 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник и пригрозили США ответом

    КСИР заявил о перехвате американских беспилотников и самолета над Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили дрон MQ-9 и вытеснили истребитель F-35 за пределы государственных границ в районе Персидского залива.

    Вооруженные силы ближневосточного государства пресекли попытку нарушения границ, передает РИА «Новости». По данным Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел над акваторией Персидского залива.

    «Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Военные задействовали комплексы ПВО, чтобы ликвидировать аппарат MQ-9. Кроме того, они заставили самолет F-35 и еще один беспилотник RQ-4 покинуть суверенную территорию страны.

    В Тегеране подчеркнули готовность принять жесткие ответные меры на любые подобные нарушения перемирия со стороны американской армии, назвав это своим законным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Американская армия потеряла в исламской республике пятую часть своих тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле иранские средства противовоздушной обороны сбили второй американский истребитель пятого поколения F-35.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    25 мая 2026, 03:15 • Новости дня
    WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения, предусматривающий продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива, узнала газета.

    «Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут «окончательного соглашения» о полном прекращении войны в Иране, но тем временем приведет к разминированию и повторному открытию Ормузского пролива», –  пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Однако чиновник заявил, что в воскресенье никакого соглашения с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешнее рамочное соглашение. По словам источника, последнее предложение ожидает одобрения иранцев.

    «Согласно последней версии предложения, подписанной дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Предложение также предусматривает, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан», – пишет газета.

    Дипломат заявил, что предложение включает подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, а также согласие на то, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы согласованным методом.

    «Сделка еще даже не полностью согласована, никто ее не видел и не знает, что это такое», – заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

    Американский лидер призвал не спешить с заключением соглашения, отметив, что переговоры проходят конструктивно. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран осознал невозможность получения ядерной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки. Рубио отметил выгоду для Ирана при согласии на условия США и допустил атаки на Тегеран.

