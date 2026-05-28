Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана
Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.
«Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.
Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.