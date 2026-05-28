Посольства Ботсваны и Республики Сейшелы откроются вскоре в Москве
Следующими африканскими государствами, чьи посольства откроются в Москве, станут Ботсвана и Республика Сейшелы, сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
«Ботсвана и Сейшельские Острова», – сказал дипломат ТАСС в ответ на вопрос, какие из государств готовятся открыть свои диппредставительства в Москве.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва приветствует намерения ряда африканских стран расширить дипломатическое присутствие в России и будет оказывать этому содействие.
По словам министра, укрепление стратегического партнерства с государствами Африки также опирается на расширение российских дипмиссий на континенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предложил странам Африки открывать посольства в Москве.