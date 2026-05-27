Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске
Захарова: Репортеры CNN могли снять подготовку ВСУ к теракту в Старобельске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила корреспондентов CNN в фактической рекламе причастных к теракту в Старобельске.
По ее словам, есть высокая вероятность, что журналисты телеканала снимали подготовку Вооруженных сил Украины к этой атаке.
«Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов – убийства мирных жителей, включая детей, разрушения гражданской инфраструктуры, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку», – написала дипломат в своем Telegram-канале. Она добавила, что аудитории CNN не показывают последствия удара.
Захарова подчеркнула, что вокруг украинских ударных дронов была проведена целая рекламная кампания, и заявила, что ВСУ фактически нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу «убийц с беспилотниками».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.
Журналист из США назвал тяжелейшим опытом посещение колледжа в Старобельске.
Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.