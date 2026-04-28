5 комментариев
Суд в Краснодаре привлек новых ответчиков по делу экс-судьи Хахалевой
Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая потребовала привлечь к процессу над бывшей судьей Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой еще десять человек в качестве ответчиков, сообщают информационные агентства.
По версии обвинения, на этих аффилированных лиц, включая родственников, незаконно оформлялось имущество бывшей судьи, передает РИА «Новости».
Прокурор также попросил включить в перечень исковых требований активы и доли в компаниях, принадлежащие новым фигурантам.
«Суд считает правильным принять уточненные исковые требования», – заявила судья в ходе заседания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года бывшую судью Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Позже суд в Азербайджане отказал в удовлетворении запроса об экстрадиции фигурантки дела в Россию. В апреле 2026 года представитель Генпрокуратуры подтвердил факт нахождения экс-судьи в международном розыске.
В 2017 году Хахалева попала в центр внимания после свадьбы дочери, которая, по слухам, обошлась в 2 млн долларов. В 2021 году ВККС разрешила возбудить дела против Хахалевой по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге.