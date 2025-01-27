Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Экс-судью Хахалеву задержали в аэропорту Баку
Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, ставшую известной после видео со свадьбой ее дочери за 2 млн долларов, задержали в столице Азербайджана, сообщил источник в правоохранительных органах.
Хахалеву задержали в воздушной гавани Баку, сообщил собеседник РИА «Новости».
В 2017 году вокруг Хахалевой разгорелся скандал после публикации видеозаписи со свадьбы ее дочери. Тогда сообщалось, что торжество стоило 2 млн долларов. Осенью 2018 года Хахалеву понизили в статусе, после чего она ушла с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение против Хахалевой уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог» в ответ на просьбу главы СКР Александра Бастрыкина.
В декабре 2021 года в ВККС сообщили, что Хахалева улетела из России. Адвокат Дмитрий Аграновский пояснял, что своим отъездом за границу Хахалева формально ничего не нарушила, поскольку покинула страну до того, как СК получил разрешение на возбуждение дела.