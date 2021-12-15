Адвокат: Подозреваемая в мошенничестве судья Хахалева законно покинула Россию

Своим отъездом за границу Елена Хахалева формально ничего не нарушила, поскольку покинула страну до того, как СК получил разрешение на возбуждение уголовного дела против нее. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский. Он полагает, что возможную экстрадицию Хахалевой из-за границы может усложнить ее судейское прошлое.

«Решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешить возбудить уголовное дело в отношении экс-судьи Елена Хахалевой говорит только о том, что соблюдена необходимая процедура. Но судьи, – в том числе бывшие – весьма серьезно неприкосновенны. Коллегия не предрешает вопрос виновности или невиновности», – пояснил адвокат Дмитрий Аграновский.

В среду ВККС дала разрешение на возбуждение против Хахалевой уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и по части 2 статьи 292 (служебный подлог) в ответ на соответствующую просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно законодательству, судьи, в том числе и бывшие, являются спецсубъектами. Уголовное дело против них возбуждается только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК России. Кроме того, ВККС сообщила, что Хахалева 8 декабря улетела в Ереван.

Как отметил Аграновский, пока в отношении бывшей судьи не возбуждено уголовного дела, никаких мер пресечения не избиралось, так что покинув пределы России, Хахалева формально «ничего не нарушила». Более того, судьи, напомнил собеседник, обладают серьезными гарантиями неприкосновенности не только на территории России, но и во многих других странах. «Они исполняют серьезную работу. И если бы на них можно было так просто давить, это было бы неправильно», – добавил адвокат.

Не исключено, что из Армении Хахалева отправится в третью страну, например, в Евросоюз, допустил собеседник. Если Москва обратится к ним с запросом о выдаче Хахалевой, то ее судьбу будут решать власти Армении или другого государства. «Как будут работать эти процедуры на этот раз, предсказать сложно. Когда в дело вмешивается политика, то иностранным властям выдать человека становится сложнее», – сказал собеседник. В любом случае, до тех пор не стоит спешить объявлять бывшую судью преступницей, предупредил адвокат: «Будем уважать презумпцию невиновности».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшую краснодарскую судью Елену Хахалеву могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге. Как подозревает СК, Хахалева похитила более 1 млн рублей. В июле ВККС рассмотрела обращение совета судей и привлекла Хахалеву к дисциплинарной ответственности, досрочно прекратив ее полномочия. Причиной такого решения назывались прогулы.

Скандал вокруг Хахалевой разгорелся в 2017 году после публикации видеозаписи со свадьбы ее дочери. Торжество предположительно обошлось судье в 2 млн долларов. Осенью 2018 года Хахалева была понижена в статусе и затем покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.