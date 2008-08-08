Верховный суд понизил в статусе скандальную судью Хахалеву

Судья из Краснодарского края Елена Хахалева, получившая известность после свадьбы своей дочери на 2 млн долларов, понижена в статусе и больше не входит в состав руководства краевого суда.

«Пленум Верховного суда России постановляет: судью Краснодарского краевого суда Хахалеву Елену Владимировну (...) вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда.

В 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, которая обошлась судье в 2 млн долларов. На торжестве выступали звезды эстрады – Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. Позднее СМИ выяснили, что мать судьи Хахалевой оказалась миллионершей.