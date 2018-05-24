Мать судьи Хахалевой оказалась миллионершей

В сети появился имущества 73-летней Ольги Хахалевой, матери краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая ранее устроила своей дочери свадьбу стоимостью 2 млн долларов.

В собственности матери судьи оказался дом площадью более 350 кв.м. в деревне Мамоново, рядом с Рублевкой и Барвихой, сообщает «Рен-ТВ». Вместе с тем, из документов следует, что кадастровая стоимость элитной недвижимости составляет всего 2,6 млн рублей.

Особняк высотой в три этажа, в котором есть и подземный этаж, поставлен на учет в 2013 году. На кадрах видео заметна шикарная отделка дома. К загородному дому примыкает гостевой домик, на заборе висит табличка «объект охраняется вневедомственной охраной». Охранник подтвердил, что особняк принадлежит Хахалевой.

Также появились сведения об автопарке матери судьи. В 62 года она стала владельцем Porsche Cayenne. Спустя год она приобрела новый Porsche Cayenne S. В 2009 году в автопарке появился BMW X6. В феврале 2010 года BMW сменил Porsche Cayenne GTS. При этом Porsche Cayenne S в гараже заменил Porsche Cayenne Turbo.

Отмечается, что на трех из четырех Porsche, принадлежащих Ольге Хахалевой, в номере красуются три первые буквы ее фамилии – ХАХ.

Журналисты также выяснили, что мать Хахалевой до января 2017 года она владела домом в Краснодаре площадью 541 кв. м. и квартирой в 60 кв.м.

Летом прошлого года была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Елены Хахалевой – зампредседателя Краснодарского краевого суда. На торжестве выступали звезды эстрады – Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. По данным СМИ, свадьба обошлась в 2 млн долларов.