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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
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    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    38 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    20 комментариев
    17 октября 2026, 22:27 • Новости дня

    Пожар произошел на объектах энергетики в Тернопольской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Кременском районе Тернопольской области Украины повреждены два объекта энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Тарас Пастух.

    «Зафиксировано возгорание», – сообщил Пастух.

    Других подробностей он не привел, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго Украины составило и опубликовало графики отключений электроэнергии после российского удара по энергетической инфраструктуре страны, чтобы стабилизировать энергосистему.

    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Комментарии (17)
    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


    Комментарии (9)
    17 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий взяли под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Андреевки Харьковской области, Лозового, Карповки и Рубцов Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Новопавловки, Чугуево Днепропетровской области, Малотарановки, Староварваровки и Белозерского ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Алексеево-Дружковку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Краматорска, Красного Молочара, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и взяли под контроль Великомихайловку Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Коломийцев Днепропетровской области, Вольнянки, Терсянки и Ясной Поляны Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 135 военнослужащих три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Малокатериновку в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ поблизости от Орехова и Балабино Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ и две броне машины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    Накануне ВС России также освободили харьковские Варваровку и Николаевку.

    Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

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    17 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Металлургический комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения

    Комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения из-за взрывов

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения
    @ t.me/metinvest

    Tекст: Вера Басилая

    Металлургический комбинат «Запорожсталь», принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, получил серьезные повреждения, поражены инфраструктура и доменные печи.

    В результате взрывов серьезно пострадал металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий в структуру компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова, передает ТАСС.

    «Поражены энергетическая и логистическая инфраструктура, нанесен ущерб доменным печам», – говорится в сообщении на сайте холдинга «Метинвест».

    Представители компании ранее указывали, что даже после проведения ремонтных работ предприятие не сумеет выйти на полную производственную мощность.

    Металлургическая отрасль приносила Украине около 6,2 млрд долларов валютных поступлений каждый год. Отчисления завода «Запорожсталь» в бюджет составляли порядка 4 млрд гривен, или 90 млн долларов ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме страны.

    ВС России нанесли обещанные массированные удары по целям на Украине.

    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на территории Украины.

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    17 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников

    В Молдавии задержали двух украинских пограничников в ходе погони за уклонистом

    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавская пограничная полиция задержала двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу на реке Днестр, преследуя уклониста.

    Двое украинских пограничников пересекли границу со стороны Украины на моторной лодке (сморите видео в канале Max газеты ВЗГЛЯД).

    Инцидент произошел 15 октября вблизи села Холошница Сорокского района, пишет ТАСС.

    В пресс-службе пограничной полиции Молдавии сообщили, что пограничники проводили «мероприятие по задержанию гражданина Украины». Нарушители доставлены в полицию, заведено уголовное дело.

    С начала спецоперации на Украине правоохранительные органы Молдавии регулярно фиксируют незаконные переходы границы уклонистами, которые обычно сразу просят убежища. После этого большинство из них направляется в страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские пограничники понесли большие потери в Сумской области.

    До этого в Черниговской области убили украинского пограничника, перепутав его с военкомом.

    Также украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом.

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    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

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    17 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил шаги США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал действия американских властей в отношении Киева словами «шах и мат».

    «Шах и мат», – написал он в соцсети X.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию независимого политического комментатора Дэвида Вэнса, который заявил о панике в Брюсселе и Киеве, передает РИА «Новости».

    Вэнс считает, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому «играть в военные игры», и ситуация для Киева «движется к мату».

    Во вторник Politico писало, что США могут оставить Украину без американских разведданных и доступа к Starlink. Это произошло после того, как Трамп заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, и выразил мнение, что Украине нужен лидер, способный договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве.

    Во вторник в Кремле ответили на идею Трампа о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    17 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко

    УНИАН: Возле администрации Киева начался митинг за отставку Кличко

    У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Возле здания Киевской городской администрации началась протестная акция, участники которой потребовали отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко из-за провала подготовки города к зиме.

    Участники акции недовольны тем, что градоначальник не обеспечил должную подготовку Киева к осенне-зимнему периоду, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

    На митинг также пришла группа поддержки мэра. Сотрудники полиции попросили людей отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций, однако те отказались уходить. Протестующие заявили, что не возражают против присутствия оппонентов. Собравшиеся на Крещатике начали скандировать призывы к отставке.

    Разногласия между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко усиливаются на фоне неподготовленности Украины к предстоящей тяжелой зиме. Во время выступления в Верховной раде на этой неделе мэр обвинил центральную власть в кампании вранья, блокировании средств на городские нужды и уничтожении местного самоуправления, а также потребовал ответа о неработающей системе противовоздушной обороны. В свою очередь Зеленский указывал на почти полное невыполнение городскими властями шагов для подготовки Киева к проблемам в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко выставил Владимиру Зеленскому счет за Киев.

    На прошлой неделе Зеленский обвинил градоначальника в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    В августе Кличко раскритиковал назначенных главой государства руководителей районов Киева.

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    17 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    The Atlantic: Ограничение работы Starshield сделало ВСУ уязвимыми

    The Atlantic: Ограничения Starshield парализовали перехват дронов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения работы военной спутниковой связи Starshield продемонстрировали критическую зависимость украинской армии от американских технологий, лишив Киев возможности эффективно применять дроны-перехватчики.

    Ограничения в работе военного варианта спутниковой связи Starshield продемонстрировали зависимость украинской обороны от американских технологий, доступ к которым может быть перекрыт извне, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    Связь начала пропадать в моменты, когда оснащенные терминалами беспилотники и транспорт разгонялись до скорости около 160 км/ч, а иногда и при более медленном движении. Такие сбои осложнили применение дронов-перехватчиков против российских аппаратов. Журнал отмечает, что потеря высокоскоростных каналов передачи данных лишает украинские войска значительной части возможностей по борьбе с беспилотниками.

    Проблемы со Starshield отразились и на способности наносить удары по подвижным целям на расстоянии от 30 до 200 км за линией фронта. Украинский офицер, ранее беседовавший с изданием Politico, охарактеризовал последствия ограничений как сопоставимые с ядерным ударом, отметив, что все военные операции пришлось приостановить.

    Этот эпизод стал предупреждением для союзников Вашингтона о рисках зависимости от чужих военных разработок. Издание подчеркивает, что создание собственных технологий, несмотря на их дороговизну, может оказаться предпочтительнее опоры на США и компанию SpaceX, поскольку одно лишь восстановление соединения не устраняет угрозу повторных отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Дональд Трамп отверг причастность к ограничению доступа украинской армии к спутникам.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы системы.

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 01:22 • Новости дня
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Появление российских реактивных дронов застало вооруженные силы Украины врасплох, пишет Wall Street Journal.

    «Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох», – пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы противодействовать таким беспилотникам, при этом стране, вероятно, необходимо производить более тысячи таких перехватчиков в неделю, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет.

    «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

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    17 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине

    Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.

    В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.

    «Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.

    На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.

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    17 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Министр обороны Британии рассказал о новом плане против России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения масштабных ноябрьских учений в Польше для подготовки к возможному размещению коалиционных войск на территории Украины.

    Стритинг заявил, что в ноябре на территории Польши пройдут военные маневры, чтобы убедиться в готовности поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, которые потребуются Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    В среду Британия объявила о разработке военных технологий для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Британия продолжит поставлять Украине вооружения для совершения террористических актов против мирных граждан.


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