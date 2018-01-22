Судья Хахалева покинула должность в Краснодарском краевом суде

Федеральная судья Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, сообщает в пресс-служба ведомства.

Решение было принято по итогу прошедшего 20 ноября заседания коллегии этого суда, передает «Коммерсант».

На место председателя коллегии по административным делам назначен Александр Пятигора.

О том, какую должность теперь будет занимать Хахалева, не сообщается. Юристы считают, что это может означать как продвижение по службе, так и уход.

Тем временем сотрудник пресс-службы Краснодарского краевого суда сообщил, что речь об отставке Хахалевой не идет, «она продолжает работу федеральным судьей», передает «Интерфакс».

При этом одновременно от должности председателя коллегии по гражданским делам была освобождена судья Ирина Корныльева. Ее место занял заместитель председателя краевого суда Сергей Свашенко.

Напомним, в октябре сообщалось о якобы найденных доказательствах отсутствия у судьи Хахалевой юридического образования.

Отметим, что о поддельном дипломе Хахалевой СМИ сообщали и ранее.

В октябре 2017 года утверждалось, что Совет судей получил подтверждение подлинности диплома, однако позже стало известно, что СУ СК по Краснодарскому краю проведет проверку данных о фальшивом высшем образовании судьи.

В начале сентября сообщалось, что Хахалева понижена в статусе и больше не входит в состав руководства краевого суда.

В 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Елены Хахалевой, которая обошлась судье в 2 млн долларов. На мероприятии выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.

СМИ позже выяснили, что мать судьи Хахалевой оказалась миллионершей.