Появились якобы доказательства отсутствия у судьи Хахалевой юридического образования

Адвокат Алексей Салмин утверждает, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, получившая известность после скандала со свадьбой своей дочери, на самом деле не имеет юридического образования.

«Во всех документах Абхазского госуниверситета за 1985–1991 годы данных об учебе Хахалевой Елены Владимировны не имеется», – передают слова Салмина «Известия».

Он пояснил, что изучались книги приказов о зачислении студентов, о переводах с курса на курс, о допуске к госэкзаменам и протоколы госэкзаменов.

Кроме того, он показал копию приказа от 21 августа 1985 года, в которой говорится о зачислении на все виды обучения Абхазского госуниверситета. Фамилии Хахалевой и Требушная (ее прежняя фамилия) там не оказалось.

Салмин утверждает, что лично встретился с ее «сокурсником» – Кахабером Кахетелидзе, который обучался на этом факультете в 1985–1992 годах. Кахетелидзе не сумел опознать Хахалеву в числе своих соучеников.

О том, что диплом Хахалевой поддельный, СМИ сообщали и ранее. При этом в октябре прошлого года утверждалось, что Совет судей получил подтверждение подлинности диплома, однако в январе Салмин говорил, что СУ СК по Краснодарскому краю проведет проверку данных о фальшивом высшем образовании судьи.

В начале сентября сообщалось, что Хахалева понижена в статусе и больше не входит в состав руководства краевого суда.

В 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, которая обошлась судье в 2 млн долларов. На свадьбе выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. СМИ позже выяснили, что мать судьи Хахалевой оказалась миллионершей.