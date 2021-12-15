Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева улетела из России

Бывшая краснодарская судья Елена Хахалева, которую могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге, улетела из России, сообщили на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», – передает РИА «Новости» слова секретаря. По данным СК, Хахалева похитила более 1 млн рублей.

ВККС решила дать согласие на возбуждение дела. Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК России.

В середине июля 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела обращение совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву, наложив на нее санкции в виде досрочного прекращения срока действия ее полномочий, уточнялось, что причиной такого решения стали частые прогулы судьи.

В августе 2019 года судью Хахалеву отстранили от процессов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. До этого, в сентябре того же года, Хахалева была понижена в статусе, ее вывели из руководства суда.

Напомним, скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда разгорелся в 2017 году после публикации видеозаписи со свадьбы ее дочери, которая обошлась Хахалевой в 2 млн долларов.