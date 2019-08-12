Скандальную судью Хахалеву отстранили от процессов

С середины августа скандально известная федеральная судья Елена Хахалева больше не будет вести процессы в Краснодарском краевом суде по решению его нового председателя Алексея Шипилова.

«Это сделано с целью совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке», – передает «Комсомольская правда» текст приказа, которым меняется состав судей по их специализации.

Гражданские и уголовные дела будут вести 10 судей.

Хахалева же возглавила состав судей, которые будут «заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам».

Таким образом, сами судебные процессы она вести не будет.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, сообщает в пресс-служба ведомства.

В сентябре 2018 года Хахалева была понижена в статусе, ее вывели из руководства суда.

Напомним, в 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, которая обошлась судье в 2 млн долларов. На мероприятии выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. Позже появились сведения о якобы отсутствии у Хахалевой юридического образования, хотя Совет судей получил подтверждение подлинности диплома.