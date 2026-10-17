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Губернатор Калининградской области прокомментировал планы Эстонии по газопроводу
Беспрозванных: Планы Эстонии по газопроводу не влияют на Калининградскую область
Калининградская область может самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость, а планы Эстонии по выводу из эксплуатации резервного газопровода не отразятся на газоснабжении, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.
«Сегодня наш регион способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость и надежность энергоснабжения. Что касается газоснабжения, созданная инфраструктура, включая мощности по хранению и регазификации, позволяет полностью обеспечивать все необходимые потребности. В этой связи заявление эстонских властей по резервному газопроводу не влияет на текущие поставки газа в Калининградскую область», – сказал Беспрозванных.
Губернатор добавил, что надежная энергетическая безопасность Калининградской области стала результатом своевременных и стратегически выверенных решений президента России Владимира Путина и правительства России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод, идущий в Калининградскую область.
Фактически топливо в Калининград по этому маршруту сейчас не идет, поскольку осенью 2022 года Эстония запретила импорт газа из России. Тем не менее у российской стороны до сих пор сохранялась техническая и юридическая возможность резервировать пропускную способность магистрали.