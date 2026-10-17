ВСУ построили систему из 12 туннелей в Доброполье для скрытного передвижения

Tекст: Мария Иванова

Около 12 подземных туннелей были построены украинскими военными для скрытного передвижения в Доброполье в ДНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника разведки 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Удав.

По его словам, система туннелей готовилась еще до начала продвижения российских подразделений.

«От дома до речки идет туннель подземный, на самом берегу уже труба лежит железно-металлическая, мост – и на другом берегу такой же туннель к другому частному дому ведет. Это для перемещения личного состава, чтобы оно не было раскрыто... Вскрыто было около 12», – рассказал собеседник агентства.

Удав добавил, что украинские военные использовали высотные здания для наблюдения за движением российских подразделений, а также укрывались в подвалах и на территориях промышленных объектов.

В пятницу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск. Он сообщил о подготовке украинскими войсками массовых контратак в этом населенном пункте.

Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья.