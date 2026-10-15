  • Новость часаПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рукотворный коллапс на границе с Россией разоряет эстонский бизнес
    В Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три ТЭЦ
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    Названа дата премьеры фильма про OpenAI с Юрой Борисовым
    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий
    Путин заявил о прочной связи отечественного бизнеса с Россией
    Путин выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня

    Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное

    Штурмовики отрезали снабжение ВСУ при освобождении сел Нефедовка и Черное

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России раскрыло подробности освобождения населенных пунктов Нефедовка и Черное в Харьковской области, отметив успешные действия штурмовиков и операторов беспилотников по уничтожению вражеской логистики.

    В Минобороны уточнили, что штурмовики группировки войск «Север» во время взятия населенных пунктов Нефедовка и Черное в Харьковской области корректировали артиллерию и с помощью беспилотников уничтожали логистику противника, передает РИА «Новости».

    «В ходе активных боевых действий штурмовики корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БпЛА войск БпС с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов, заблаговременно поражая транспорт подвоза, тем самым лишая противника доставки боеприпасов и продовольствия на позиции», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После закрепления в селах российские военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории.

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях и продолжают расширять полосу безопасности вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. Войска каждый день продвигаются вперед и оттесняют противника, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное.

    В начале месяца российские беспилотники сожгли колонны снабжения украинской армии под Харьковом.

    15 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляли грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект использовался для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза. Эти морские суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

    В среду российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ.

    В понедельник ВС России атаковали еще один доставлявший грузы сухогруз.

    В воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

    Комментарии (4)
    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

    Комментарии (14)
    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Комментарии (9)
    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» установлен контроль над Нефедовкой и Черным Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    ВС России в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения установлен контроль над Нефедовкой и Черным. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогино.

    Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Федоровки и Малого Бурлука.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Липцов, Великих Проходов, Замуловки, Широкого, Заречного, Першотравневого, Курганного, Великого Бурлук,п Высокого и Гонтаровки, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ленинским, Бариловкой и Первомайским.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Маяков, Карповки, Донецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), Червоного Оскола и Малиевки Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Краматорска, Славянска, Семеновки, Высокоивановки и Красного Молочара ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты рядом с Тарасовкой, Ивановкой, Коломийцами, Черненково, Васильковкой, Подгавриловкой Днепропетровской области, Миролюбовкой и Райским Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

    Комментарии (2)
    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников

    Жданова: На стороне Украины с 2022 года воевали 20 тыс. иностранных наемников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что с 2022 года в боевых действиях на стороне Украины приняли участие не менее 20 тыс. иностранных наемников.

    На стороне Украины с 2022 года воевали не менее 20 тыс. иностранных наемников, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С 2022 года на украинской стороне успели принять участие в боевых действиях не менее 20 тыс. иностранных наемников. Российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. «солдат удачи» из более чем 70 стран», – цитирует Жданову ТАСС.

    По словам дипломата, наибольшее число установленных наемников прибыло из США, Британии, Канады и Грузии – более 700 человек из каждой страны. В отношении 1094 боевиков вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 296 дел переданы в суд, вынесено 243 приговора.

    Жданова также указала, что среди иностранных участников боевых действий на стороне ВСУ много кадровых военных из стран НАТО, большинство из которых действует под прикрытием. Она добавила, что в Польше находятся крупные тренировочные центры, работающие под контролем военных специалистов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ британского наемника к 14 годам колонии.

    В субботу Следственный комитет отчитался о более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.

    Также ведомство составило два основных портрета служащих в рядах ВСУ наемников.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Зеленский заявил об отключении Starlink и допустил технический сбой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Украинский лидер выразил надежду, что масштабные сбои в работе системы спутниковой связи являются ошибкой или технической проблемой. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, передает РИА «Новости».

    «Понимаем, что происходит. Они отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю Илону Маску из-за проблем с терминалами для украинской армии.

    На Украине заявили о срыве операций вооруженных сил из-за отключения спутникового интернета.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года

    Мирошник: Более 9 тыс. мирных жителей погибли от атак ВСУ с 2022 года

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2022 года от действий украинских военных пострадали более 36 тыс. мирных жителей, из них свыше 9 тыс. погибли, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Мирошник озвучил эти данные во время диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает ТАСС.

    «От рук украинских боевиков только с 2022 года уже пострадало более 36,4 тыс. мирных жителей, из них 9 141 тыс. из которых погибли. Достоверность этих данных мы готовы подтвердить», – заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Родион Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

    Украинские военные целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон обвинил Запад в сокрытии ударов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны и мировые СМИ намеренно скрывают факты атак украинских беспилотников на мирное население в России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на неформальной встрече членов СБ ООН по формуле Арриа.

    «Задайтесь вопросом: почему никто не обращает внимания на гражданское население, которое погибает в России от ударов дронов? Кризис сопровождается изощренной кампанией по дезинформации, цель которой – возложить всю вину на Россию и снять ее с Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что статистика расхода боеприпасов и числа жертв опровергает заявления о якобы ведущейся Россией кампании по истреблению мирных жителей.

    По его словам, Москва целенаправленно следует принципу ненанесения ударов по гражданскому населению на Украине.

    Бывший аналитик ЦРУ добавил, что западные делегации и мировые СМИ на протяжении четырех лет конфликта используют один и тот же шаблонный тезис об ударах России по мирным гражданам, тем самым подменяя реальные факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года, добавив, что еще 72 ребенка с начала года погибли от преднамеренных ударов ВСУ.

    Украинские боевики 13 октября целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    В прифронтовой зоне на Украине организована сеть нелегальных тюрем, где боевики и сотрудники спецслужб пытают пленных, скрывая это от международных наблюдателей, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на неформальном заседании членов СБ ООН по формуле Арриа.

    «В прифронтовой зоне, контролируемой Киевом, создана целая сеть из десятков «секретных тюрем», которые в отчетах международных правозащитных организаций завуалированно именуются «транзитными лагерями», – приводит слова Мирошника ТАСС.

    По его словам, правозащитникам известно об этих объектах, однако они не стремятся их посещать.

    Представитель МИД отметил, что в одном из недавних докладов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека вскользь упоминалось о преступных действиях украинских боевиков на начальных этапах плена.

    Это свидетельствует об осведомленности авторов документа о местах истязаний и насилия. При этом данная информация не влияет на позицию международных организаций и спонсоров Киева.

    «Что же такое эти «секретные тюрьмы»? Это подвалы, зинданы, каменные мешки и даже клетки, установленные под открытым небом, под дождем и палящим солнцем. Как правило, они спрятаны в охраняемых расположениях украинских формирований, куда официально не допускаются иностранные проверяющие и правозащитники», – рассказал Мирошник.

    Он пояснил, что сотрудники украинских спецслужб, скрывающие лица за масками, применяют там пытки для получения нужных показаний или принуждения к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщала 13 октября о том, что украинские боевики целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев призвал отказаться от термина «партия власти»
    «Газпром» объявил о готовности к зиме
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных
    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу

    Цены на газ душат Европу

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации