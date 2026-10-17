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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня

    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти на мировых рынках может увеличиться еще больше, если в Ормузском проливе сохранится нестабильная ситуация, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая. Рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие», – цитирует Новака ТАСС.

    Новак в эфире «Соловьев Live» заявил, что если ситуация не наладится, это «еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, Соединенные Штаты и европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей».

    Вице-премьер добавил, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка «фактически исчерпывается».

    По его словам, перекрытие пролива стало серьезным шоком для мировой энергетики и нефтяного рынка. Ранее по этому пути проходило порядка 18-20 млн баррелей в сутки, что составляет около 20% от общего мирового производства и потребления нефти. Мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для полного восстановления в случае открытия пролива, добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ормузском проливе подорвался на мине нефтяной танкер. В пятницу под удар в проливе попал танкер с индийскими моряками. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.

    В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

    По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

    Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Хуситы окружили третий по величине город Йемена

    FT: Йеменские хуситы взяли в кольцо город Таиз

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» блокировало город Таиз, что может открыть повстанцам путь к Адену, где базируется международно признанное правительство страны.

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) окружило третий по величине город страны Таиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Издание отмечает, что блокирование юго-западного города, соединяющего побережье с остальной частью южного Йемена, может открыть повстанцам путь для продвижения к Адену. Все основные въезды в Таиз стали линиями фронта, из-за чего доступ в населенный пункт сильно ограничен.

    Местные жители рассказали, что боевые действия начались стремительно, лишив их возможности эвакуироваться в безопасные районы. В городе наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива из-за резкого скачка цен. Из-за боев на основных дорогах бензовозы не могут проехать в Таиз, в результате чего стоимость горючего на черном рынке выросла в три раза.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как повстанцы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Повстанцы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Движение ранее заявило об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    17 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе», – говорится в сообщении Press TV.

    Произошло столкновение с морской миной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе.

    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель.

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    17 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта защитить Саудовскую Аравию

    Ас-Сиси допустил созыв парламента Египта для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов принять любые необходимые меры для защиты Саудовской Аравии на фоне эскалации конфликта с хуситами.

    Египет в случае необходимости готов созвать экстренное заседание парламента для одобрения силовых действий на Аравийском полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Al Qahera News.

    «Мы предпримем любые меры для защиты Саудовской Аравии. Я призываю парламент созвать экстренное заседание для предоставления полномочий на такие действия, если к нам поступит соответствующий запрос», – заявил ас-Сиси.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Обострение началось после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом. Они также пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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    17 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе зафиксировали рекордное число атак на суда

    С начала октября в Ормузском проливе подверглись атакам 22 судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первой половине октября в Ормузском проливе зафиксировано рекордное количество нападений на коммерческий флот, в результате которых пострадали 15 человек.

    За первые 13 дней октября атакам подверглись 22 судна, что превысило общее число инцидентов за весь март 2026 года, когда был установлен предыдущий рекорд по количеству нападений, передает ТАСС со ссылкой на Международную морскую организацию.

    В результате всех инцидентов 15 моряков получили ранения, двое пропали без вести, а одно судно затонуло. Пик атак пришелся на 11 октября, когда о повреждениях сообщили экипажи сразу шести кораблей. Еще по три уведомления было получено 4 и 13 октября.

    Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters связало атаки Ирана на суда в Ормузе с попыткой повлиять на выборы в США.

    Военные США уничтожили связанный с Тегераном корабль в Оманском заливе.

    Ранее под удар в проливе попал танкер с индийским экипажем.

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    17 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Эр-Рияд заявил об угрозе энергобезопасности из-за перебоев в судоходстве

    Саудовская Аравия предупредила об угрозе экономике из-за перебоев в судоходстве

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои в судоходстве на ключевых торговых маршрутах создают серьезную угрозу для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

    Выступая на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке, председатель Международного валютно-финансового комитета Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул важность сохранения свободы судоходства для мировой стабильности, передает ТАСС.

    «Войны и конфликты влекут за собой тяжелые гуманитарные последствия, а также значительные экономические издержки и побочные эффекты. Перебои в работе важнейших водных путей и торговых маршрутов также угрожают энергетической и продовольственной безопасности», – отметил министр. По его словам, сбои в цепочках поставок усиливают неопределенность и ценовое давление.

    Глава ведомства добавил, что высокие уровни государственного долга и растущая доходность облигаций усугубляют уязвимость многих стран. Кроме того, он указал на риски использования искусственного интеллекта, которые могут привести к углублению экономического неравенства в государствах с низким уровнем дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный валютный фонд признал продовольственную нестабильность глобальной угрозой.

    В понедельник ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

    В прошлом месяце президент США по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.

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    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    17 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    На юге Ирана произошли взрывы

    IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Сирик и в соседнем районе Кухестак были зафиксированы взрывы.

    О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.

    В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    17 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Венгрия захотела продлить исключение из санкций против российской нефти

    Мадьяр захотел продлить исключение из санкций США для нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    Мадьяр заявил, что договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива создает прецедент, который позволяет Будапешту добиваться сохранения льгот на закупку энергоносителей, передает ТАСС.

    «В настоящее время Венгрия пользуется исключением из санкционного режима в отношении российской сырой нефти, которое действует до ноября. Американская сторона продлевает это исключение на ежегодной основе. Если президент США достиг договоренности относительно поставок дизельного топлива, то было бы нелогично не продлить данное исключение для Венгрии как минимум еще на год», – пояснил Мадьяр.

    Он отметил, что на прошедшем саммите ЕС вопрос о поставках российского дизеля на мировой рынок носил совершенно второстепенный характер. По словам главы правительства, тема поднималась лишь некоторыми европейскими лидерами в контексте резкого роста цен на топливо, а решения американского руководства предметом обсуждения не являлись.

    В начале октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы снять запрет на экспорт дизеля раньше срока и довести объем поставок до 3 млн тонн в месяц. При этом Вашингтон вывел российское дизельное топливо из-под санкций до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    В субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд санкций.

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    17 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

    «Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».

    Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В четверг в США разработали план удара по Ирану.

    В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.

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    17 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил объединить энергетические сети стран региона

    Ирак выступил с инициативой объединения транспортных сетей стран региона

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди выступил с инициативой интеграции энергетических, транспортных и коммуникационных сетей государств региона для укрепления экономического сотрудничества.

    Объединение инфраструктуры обсуждалось на открытии 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде, передает РИА «Новости».

    «Ирак выступает с инициативой комплексного объединения энергетических сетей, железных дорог, транспортной инфраструктуры и цифровых коммуникаций, развития систем цифровых платежей и торговых платформ, а также интеграции промышленных зон», – заявил премьер-министр.

    Политик пояснил, что этот шаг направлен на обеспечение экономического процветания государств региона и повышение их способности совместно противостоять возникающим вызовам. Кроме того, глава правительства призвал защитить торговые маршруты и обеспечить бесперебойное движение транспорта по международным коридорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

    В апреле республика начала транспортировать нефть из Басры в Турцию.

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    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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