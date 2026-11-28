Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Вооруженные люди захватили грузовое судно у берегов Йемена
UKMTO: Вооруженные лица взяли под контроль грузовое судно у берегов Йемена
В Аденском заливе неизвестные вооруженные лица захватили грузовое судно, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 64 морских милях к юго-западу от йеменского города Бальхаф. «Капитан грузового судна сообщил, что в 06:30 на борт поднялись вооруженные посторонние лица», – передает ТАСС со ссылкой на UKMTO.
В настоящее время судно находится под контролем захватчиков. Британское ведомство отметило, что власти проинформированы об инциденте и проводят расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о приближении лодки с вооруженными людьми к танкеру у берегов Йемена.
В октябре к югу от йеменского города Моха танкер, вероятно, подвергся обстрелу.
Летом в Аденском заливе неизвестные злоумышленники захватили танкер и направили судно в сторону побережья Сомали.