Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Рэпер Macan завершил прохождение срочной службы
Рэпер Macan завершил срочную службу в Центре спецназначения «Витязь»
Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил прохождение срочной службы в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
У военной части артиста встретили более 15 друзей и коллег, которые поздравили его с завершением службы. После этого музыкант уехал на новом автомобиле, специально привезенном для него, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос агентства о том, как прошла служба, Macan сказал: «Все хорошо, спасибо».
Во время службы рэпер прошел курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Он занимался охраной общественного порядка и обеспечением безопасности в Московском регионе.
Macan прибыл для прохождения службы по призыву в конце ноября прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рэпер Macan за время срочной службы в Росгвардии получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.
Ранее он вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского дал клятву на верность России во время торжественной церемонии в Москве.
Также его отец Кирилл Косолапов сообщил о прибытии музыканта на сборный пункт военного комиссариата.