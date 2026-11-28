Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
В Петербурге после проверки строек в полицию доставили девять мигрантов
Правоохранители проверили более 100 иностранных граждан в ходе рейда на строительных объектах в Пушкинском районе Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ходе профилактического мероприятия на трех стройках, в том числе на Пулковском шоссе, правоохранители проверили почти 200 человек, из которых 129 оказались мигрантами. В результате девять иностранных граждан доставили в полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Там уточнили, что в отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение режима въезда или пребывания в России по статье 18.8 КоАП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Петербурге более 30 иностранных граждан доставили в полицию по итогам рейда на стройке жилого комплекса.
В мае масштабный рейд на строительных площадках и восстанавливаемых фортах в городе выявил десятки нелегалов.
Ранее более 370 мигрантов доставили в отделы полиции после рейда по торговым точкам сети «Перекресток» в Петербурге и Ленинградской области.