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В Петербурге более 30 мигрантов задержали после рейда на стройке
МВД: В Петербурге задержали более 30 мигрантов после рейда на стройке
В Петербурге более 30 иностранных граждан доставили в полицию по итогам рейда на стройке жилого комплекса, им грозят штрафы и выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве рассказали, что проверке подверглись 387 иностранцев, работающих на стройке жилого комплекса на Окуловской улице в Шушарах.
«По результатам проверочных действий в полицию был доставлен 31 иностранец. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».
В региональном главке МВД уточнили, что санкции по этой статье варьируются от штрафа в размере до 12 тыс. рублей до административного выдворения за пределы России. Полицейские устанавливают обстоятельства привлечения иностранцев к работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Жуковском полицейские решили выдворить из России 121 мигранта после рейда.
Также в Москве по итогам рейда приняли решение о выдворении почти 340 иностранцев.
На Сенном рынке в Петербурге начался масштабный рейд силовиков для проверки соблюдения миграционного законодательства иностранцами и постановки на воинский учет граждан.