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Капитан затонувшего лайнера Costa Concordia вышел на свободу
Corriere della Sera: Капитан судна Costa Concordia Скеттино вышел на свободу
Бывший капитан потерпевшего крушение итальянского круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино покинул римскую тюрьму спустя девять с половиной лет заключения для отбывания наказания на общественных работах.
Осужденный на 16 лет лишения свободы за гибель 32 человек при кораблекрушении бывший капитан проведет оставшиеся шесть с половиной лет срока на общественных работах, место и характер которых пока не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Адвокат Франческа Карничелли подтвердила освобождение Скеттино и выразила удовлетворение решением суда. По ее словам, все участвовавшие в оценке дела специалисты положительно отозвались о поведении заключенного и его приверженности программе реабилитации.
В апреле 2025 года бывший капитан отказался от полусвободного режима, который предусматривал возвращение в тюрьму каждую ночь, из-за возникшей вокруг этого решения полемики.
Круизный лайнер Costa Concordia затонул 13 января 2012 года в Тирренском море у побережья итальянской области Тоскана после удара о рифы в результате маневра Скеттино. На борту находились более 4,2 тыс. человек, включая 111 граждан России. Жертвами трагедии стали 32 человека, еще более 100 пострадали. В мае 2017 года Кассационный суд Италии окончательно утвердил приговор капитану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Приморском крае приговорил гражданина Китая к пяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП с туристическим автобусом.
Также бывшего летчика обвинили в нарушении правил безопасности при крушении вертолета с погибшими в Республике Алтай.
Кроме того, двум членам экипажа грузового корабля пригрозили лишением свободы сроком до десяти лет из-за инцидента с подводным кабелем в Финском заливе.