Tекст: Тимур Шайдуллин

«Репинский – москвичи выбрали название для нового пешеходного моста под Малым Каменным мостом», – написал Собянин.

Он уточнил, что голосование проходило в проекте «Активный гражданин», в нем приняли участие свыше 223 тыс. человек. Название переправы связано с одноименным сквером, где установлен памятник художнику Илье Репину.

Переправа соединила две части Болотной набережной и стала частью прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки от острова Балчуг до Воробьевых гор. Благодаря мосту путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 сократился почти вдвое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу знаки почетного гражданина города.

В марте градоначальник сообщил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной. Ранее жители столицы определили имя Гагарина для нового моста у Национального космического центра.