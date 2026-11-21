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Новый пешеходный мост в центре Москвы получил название Репинский
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении новому пешеходному мосту под Малым Каменным мостом названия Репинский по итогам голосования горожан.
«Репинский – москвичи выбрали название для нового пешеходного моста под Малым Каменным мостом», – написал Собянин.
Он уточнил, что голосование проходило в проекте «Активный гражданин», в нем приняли участие свыше 223 тыс. человек. Название переправы связано с одноименным сквером, где установлен памятник художнику Илье Репину.
Переправа соединила две части Болотной набережной и стала частью прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки от острова Балчуг до Воробьевых гор. Благодаря мосту путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 сократился почти вдвое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу знаки почетного гражданина города.
В марте градоначальник сообщил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной. Ранее жители столицы определили имя Гагарина для нового моста у Национального космического центра.