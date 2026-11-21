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Хренин назвал приоритетные направления развития армии Белоруссии
«БелТА»: Подготовка кадров и техника стали приоритетами армии Белоруссии
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что главными приоритетами развития вооруженных сил республики стали современная подготовка военнослужащих и совершенствование технического оснащения.
Главными направлениями развития Вооруженных сил Белоруссии стали современная подготовка кадров и обновление материальной базы, передает ТАСС со ссылкой на агентство «БелТА».
«В этой работе мы для себя определили несколько приоритетов. Первый – работа с военнослужащими», – заявил министр.
Глава ведомства подчеркнул необходимость ухода от муштры в пользу практических занятий. Военные должны владеть всеми современными способами ведения боевых действий и оружием, для чего в республике перестроили программы и инфраструктуру боевой подготовки.
Вторым приоритетом Хренин назвал технику и технологии. В этом году на вооружение армии поступило более 40 тыс. образцов, включая современные средства связи, беспилотные комплексы, программное обеспечение и радиоэлектронное оборудование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белоруссии начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил.
Также в подразделениях Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики стартовала масштабная проверка боевой готовности.
Президент страны Александр Лукашенко назвал повышение эффективности систем защиты воздушного пространства главной задачей армии.