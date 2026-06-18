  • Новость часаСобянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради помощи Зеленскому Макрон блеснул своим главным талантом
    Военкор указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника и четыре ракеты «Фламинго»
    Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    18 июня 2026, 14:05 • Новости дня

    Лукашенко назвал ключевые направления развития белорусской армии

    Лукашенко поручил усилить ПВО и борьбу с беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Главной задачей вооруженных сил Белоруссии на ближайшие годы станет повышение эффективности систем защиты воздушного пространства и активное противодействие дронам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко заслушал подробный доклад о корректировке плана развития войск на период до 2030 года, четко обозначил основные приоритеты для оборонного ведомства страны. передает БелТА.

    «Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений», – заявил президент.

    В марте Александр Лукашенко сообщил об успешном завершении проверки готовности авиации и сил ПВО.

    В мае президент Белоруссии поручил провести точечную отмобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

    Несколькими днями ранее Лукашенко предупредил о риске начала войны с НАТО из-за украинского конфликта.

    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

    Комментарии (6)
    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

    Комментарии (12)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Мирошник назвал Запад соучастником атаки на детей из Белоруссии под Брянском

    Tекст: Денис Тельманов

    Удар украинских военных по автобусу с белорусской юношеской командой в приграничном регионе преследовал политические цели по дестабилизации внутренней обстановки, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области произошел при прямом попустительстве западных государств, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Естественно, это имеет политическую цель – воздействие на руководство и России, и Белоруссии, воздействие на внутриполитическую атмосферу, которую в данном случае Украина пытается всячески раскачивать», – приводит его слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что подобные трагедии становятся возможными исключительно из-за позиции западных стран. По его словам, они диктуют свои условия на международных переговорных площадках и намеренно игнорируют преступления Киева. Мирошник добавил, что Запад выступает соучастником, предоставляя финансирование и поставляя вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора украинского режима против мирного населения.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 23:02 • Новости дня
    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса благополучно доставлены в Гомельскую область после пребывания в пункте временного размещения, сообщил в Max-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи», – пояснил он.

    Ковальчук добавил, что под охраной сопровождающей колонны жители Белоруссии доставлены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском.


    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    В ОДКБ атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали «преступным актом»

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков высказался в связи с ударом дроном ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии, в том числе детей.

    «Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», – сказано в размещенном в Telegram-канале ОДКБ заявлении.

    Масадыков от имени Секретариата ОДКБ выразил глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи происшествием, в котором погиб один и ранены восемь пассажиров автобуса.

    Ранее с осуждением атаки ВСУ на автобус с детьми выступила ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми.

    На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.



    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    После атаки ВСУ на автобус с детьми в больнице остались шесть пострадавших

    В больнице остались шесть пострадавших после атаки ВСУ на автобус

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Брянской области пассажиров, которых не затронула атака дрона ВСУ, стало известно о пребывании еще шести пострадавших в больнице, сообщили в Telegram-канале Гомельского облисполкома.

    «В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Еще шесть человек остаются в больнице», – сказано в сообщении,

    В Гомельском облисполкоме уточнили, что при необходимости всем вернувшиеся смогут получить психологическую и медицинскую помощь.

    Напомним, поздним вечером среды пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском, а в ОДКБ эту атаку  назвали «преступным актом».


    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех показал в Белоруссии способный уклоняться от атак дрон Supercam S180

    Ростех представил в Минске обновленный дрон Supercam S180 с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящей в белорусской столице выставке безопасности продемонстрировали новейший скоростной дрон Supercam S180, способный распознавать и избегать атак вражеских перехватчиков.

    Ростех представил модернизированный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак перехватчиков, на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, передает ТАСС.

    «Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время. При этом аппарат может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта прямо на борту», – рассказали в госкорпорации.

    Обновленный аппарат стал значительно быстрее и способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущей версии. Дрон запускается с катапульты и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, что позволяет эффективно вести длительную разведку.

    Разработчики оснастили Supercam S180 дополнительной камерой для обзора задней и верхней полусферы, а также системой радиочастотной детекции. Это оборудование позволяет автоматически распознавать объекты, обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению и предупреждать оператора о приближении перехватчика, идущего на таран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее разработчики установили на разведывательный беспилотник Supercam S180 комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров.

    В мае госкорпорация Ростех создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным налетам дронов.

    В начале года аппараты линейки Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Пострадавших при атаке в Брянской области белорусов решили эвакуировать в Минск

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шесть граждан Белоруссии, включая пятерых детей, получивших ранения при атаке украинского беспилотника на автобус в Брянской области, будут отправлены на лечение в Минск, сообщила гомельская телерадиокомпания.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России перевозят пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска. Ожидается, что пациенты прибудут в столицу республики уже сегодня, передает ТАСС.

    «В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию шесть пострадавших, пять из которых – дети», – сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Перед транспортировкой всем пациентам оказали необходимую помощь в больницах Брянска. Состояние взрослого и ребенка, которым потребовалось хирургическое вмешательство, удалось стабилизировать благодаря совместной работе брянских врачей и специалистов федеральных медицинских центров. Это позволило безопасно организовать их переезд в Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек.

    Для оказания помощи раненым Минздрав России направил в Брянск специалистов медицины катастроф.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал атаку ВСУ на автобус с детьми не просто как террористический акт, а как вопиющее проявление бандитизма.

    «Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    МИД Белоруссии вручил дипломату Украины ноту в связи с атакой по автобусу

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

    Варанков подтвердил передачу дипломатического документа. «Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь... Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области РФ на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан», – заявил Варанков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений по факту данного инцидента.

    Президент республики Александр Лукашенко сообщил об ожидании честного ответа от киевского руководства.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Раненого под Брянском ребенка прооперировали врачи из России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские и белорусские медики повели успешную операцию ребенку, пострадавшему в Брянской области после обстрела украинских боевиков, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

    Тяжело раненому в Брянской области белорусскому ребенку операцию проводила смешанная бригада врачей из России и Белоруссии, пояснил Ходжаев, передает РИА «Новости».

    В состав смешанной бригады врачей входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Белоруссии.

    Эвакуация пострадавших граждан в Белоруссию началась утром, как только позволило состояние их здоровья. Сейчас перевозят шесть человек, из которых двое – ребенок и взрослый – находятся в тяжелом состоянии.

    Еще четверо пациентов находятся в состоянии разной степени тяжести, не представляющем угрозы для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко направил в Брянск группу специалистов медицины катастроф. Позже власти решили эвакуировать шестерых раненых граждан Белоруссии в Минск.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Белоруссии возбудили дело после удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский следственный комитет начал расследование уголовного дела по статье о теракте после атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил глава ведомства Александр Суходольский.

    Дело возбудили по статье УК Белоруссии «Акт терроризма», сказал Суходольский, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля. СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф начали перевозить пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента с участием украинского аппарата.

    Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с российскими специалистами. «Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло... Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина», – цитирует политика БелТА.

    Президент Белоруссии также выразил уверенность в успешном установлении всех фактов происшествия. По его словам, выяснение правды не станет большой проблемой, поскольку российская сторона уже выразила готовность оказать Минску необходимую помощь в расследовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
    Фон дер Ляйен начала регулярно носить пиджаки цвета хаки
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    Роспотребнадзор остановил рост ожирения у учеников начальной школы
    Шурыгиной запретили пользоваться интернетом под домашним арестом

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину

    Даже падение цен на золото не способно остановить мировые центробанки от желания скупать драгоценный металл для своих резервов. Более того: теперь страны мира все больше слитков хранят у себя дома, а не в Лондоне и Нью-Йорке, как раньше. Почему невозможен полный отказ от зарубежных хранилищ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Ради помощи Зеленскому Макрон блеснул своим главным талантом

    Владимир Зеленский не добился от президента США личной встречи, но они сообразили на троих с президентом Франции. Итогом стало предварительное согласие Дональда Трампа на одну из просьб Украины. Эммануэль Макрон может быть доволен, ведь схему по перетягиванию США на сторону Киева организовал именно он. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации