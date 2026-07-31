На Алтае командира вертолета отдали под суд за гибель шести человек при крушении

Tекст: Денис Тельманов

Перед судом предстанет 55-летний бывший командир вертолета по делу об аварии в 2023 году, в результате которой погибли шесть человек, передает ТАСС. Трагедия произошла 27 июля прошлого года в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района республики.

По данным следствия, при заходе на посадку пилот не выполнил требования по внимательному осмотру площадки. Вертолет задел железобетонную опору линии электропередачи, упал на землю и загорелся. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

В результате катастрофы шесть человек погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.

«Следователями Восточного МСУТ СК России собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году прокуратура организовала проверку из-за жесткой посадки частного вертолета на алтайское озеро Телецкое.

В январе текущего года следователи возбудили уголовное дело после крушения воздушного судна в Пермском крае.

Позже Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной этой катастрофы алкогольное опьянение пилота.