Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Прокуратура начала проверку жесткой посадки вертолета близ Телецкого озера
Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с жесткой посадкой частного вертолета на озеро Телецкое.
Проверка проводится Горно-Алтайской транспортной прокуратурой обстоятельств жесткой посадки в акватории озера Телецкое недалеко от села Иогач Турочакского района Республики Алтай частного вертолета Robinson.
«Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. На борту вертолета находилось два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Назарово в Красноярском крае автожир (винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет) совершил жесткую посадку при выполнении частного полета, пилот получил травмы и был госпитализирован.До этого в Забайкальском крае после
аварийной посадки самолета Ан-2 госпитализированы девять человек, трое из которых оказались в тяжелом состоянии, сообщал губернатор Забайкалья Александр Осипов.