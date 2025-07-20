Прокуратура начала проверку жесткой посадки вертолета близ Телецкого озера

Tекст: Ирма Каплан

Проверка проводится Горно-Алтайской транспортной прокуратурой обстоятельств жесткой посадки в акватории озера Телецкое недалеко от села Иогач Турочакского района Республики Алтай частного вертолета Robinson.

«Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. На борту вертолета находилось два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Назарово в Красноярском крае автожир (винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет) совершил жесткую посадку при выполнении частного полета, пилот получил травмы и был госпитализирован.До этого в Забайкальском крае после

аварийной посадки самолета Ан-2 госпитализированы девять человек, трое из которых оказались в тяжелом состоянии, сообщал губернатор Забайкалья Александр Осипов.



