Девять человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что девять человек, пострадавших при жесткой посадке Ан-2, получают медицинскую помощь в краевой клинической больнице. Один из пассажиров отказался от госпитализации после оказания необходимой помощи на месте происшествия. По словам губернатора, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, угрозы жизни ни у кого нет.

Осипов уточнил, что на борту находились профессиональные спортсмены, самому старшему из которых 68 лет. Самолет ДОСААФ совершил аварийную посадку через 16 минут после взлета в районе СНТ «Топограф». На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.

Изначально региональный главк МЧС сообщал о шести пострадавших, погибших не было. Позже число пострадавших увеличилось до восьми, а затем до девяти. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что причиной инцидента стала неисправность двигателя. По факту происшествия проводится проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура заявила, что причиной жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье стала техническая неисправность воздушного судна. В результате происшествия пострадали десять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.