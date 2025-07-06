Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Прокуратура назвала причину жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье
В Читинском районе Забайкалья самолет Ан-2 вынужденно сел из-за отказа двигателя, никто из находившихся на борту не пострадал, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По сообщению ведомства, причина жесткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края связана с неисправностью двигателя, передает РИА «Новости». Воздушное судно принадлежит Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России.
По словам заместителя Читинского транспортного прокурора Ильи Гладченко, «самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России... совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя... в результате экстренной посадки погибших нет».
После происшествия Читинская транспортная прокуратура совместно с органами военной юстиции организовала проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки легкомоторного Ан-2 в Читинском районе пострадали десять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.