Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
В результате жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье пострадали десять человек
После жесткой посадки легкомоторного Ан-2 в Читинском районе пострадали десять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило министерство здравоохранения Забайкальского края.
«Всего десять пострадавших, из них двое – тяжелой степени, восемь – средней степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю, самолет Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку в районе садового некоммерческого товарищества «Топограф» спустя шестнадцать минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку у аэродрома Бычье Поле в Петербурге. В феврале в Нижегородской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся, и погибли два человека.