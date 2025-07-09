Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.0 комментариев
Автожир совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вблизи Назарово в Красноярском крае автожир (винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет) совершил жесткую посадку при выполнении частного полета, пилот получил травмы и был госпитализирован.
Жесткую посадку автожир совершил в районе города Назарово, передает ТАСС. Инцидент произошел около 17.00 по местному времени во время частного полета.
В сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры отмечается, что в результате происшествия пилот автожира получил травмы и был госпитализирован. На место происшествия прибыли специалисты для проведения проверки обстоятельств аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке разбился самолет с шестью пассажирами на борту. В Миннесоте легкомоторный самолет упал на жилой дом. В Вологодской области началось расследование после того, как легкомоторный самолет Л-147М совершил посадку на трассе из-за технической неисправности.