Автожир совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жесткую посадку автожир совершил в районе города Назарово, передает ТАСС. Инцидент произошел около 17.00 по местному времени во время частного полета.

В сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры отмечается, что в результате происшествия пилот автожира получил травмы и был госпитализирован. На место происшествия прибыли специалисты для проведения проверки обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке разбился самолет с шестью пассажирами на борту. В Миннесоте легкомоторный самолет упал на жилой дом. В Вологодской области началось расследование после того, как легкомоторный самолет Л-147М совершил посадку на трассе из-за технической неисправности.