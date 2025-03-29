Росавиация начала расследование посадки самолета на автотрассу под Вологдой

Росавиация приступила к расследовании посадки Л-147М на трассу Вологда – Новая Ладога

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Росавиация начала расследование инцидента с легкомоторным самолетом Л-147М, который совершил экстренную посадку на федеральную трассу Вологда – Новая Ладога. Посадка была произведена по технической причине и прошла благополучно. На борту находился только капитан воздушного судна, который не пострадал.

В сообщении пресс-службы говорится, что комиссия Северо-Западного МТУ Росавиации расследует серьезный авиационный инцидент. Самолет-амфибия Л-147М с регистрационным номером RA-3374G выполнял учебно-тренировочный полет в районе посадочной площадки Кедрово, когда произошла неисправность.

Вынужденная посадка самолета на трассу не причинила повреждений автодорогам и не вызвала затруднений в движении транспорта. Командир воздушного судна быстро принял решение о посадке на трассу, что помогло избежать более серьезных последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет L-4 вынуждено сел на автодорогу вблизи деревни Лесково в Вологодской области, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило значительно удешевить производство самолета, а самолет с пассажирами аварийно приземлился в аэропорту Гагарин Саратова из-за неисправности, при этом никто не пострадал.