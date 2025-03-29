То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Росавиация начала расследование посадки самолета на автотрассу под Вологдой
Росавиация приступила к расследовании посадки Л-147М на трассу Вологда – Новая Ладога
Началось расследовании посадки легкомоторного самолета Л-147М на трассе в Вологодской области из-за технической неисправности.
Как передает ТАСС, Росавиация начала расследование инцидента с легкомоторным самолетом Л-147М, который совершил экстренную посадку на федеральную трассу Вологда – Новая Ладога. Посадка была произведена по технической причине и прошла благополучно. На борту находился только капитан воздушного судна, который не пострадал.
В сообщении пресс-службы говорится, что комиссия Северо-Западного МТУ Росавиации расследует серьезный авиационный инцидент. Самолет-амфибия Л-147М с регистрационным номером RA-3374G выполнял учебно-тренировочный полет в районе посадочной площадки Кедрово, когда произошла неисправность.
Вынужденная посадка самолета на трассу не причинила повреждений автодорогам и не вызвала затруднений в движении транспорта. Командир воздушного судна быстро принял решение о посадке на трассу, что помогло избежать более серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет L-4 вынуждено сел на автодорогу вблизи деревни Лесково в Вологодской области, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило значительно удешевить производство самолета, а самолет с пассажирами аварийно приземлился в аэропорту Гагарин Саратова из-за неисправности, при этом никто не пострадал.