То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Самолет экстренно сел на трассу в Вологодской области
Легкомоторный самолет L-4 экстренно сел на трассу возле деревни Лесково
Легкомоторный самолет L-4 был вынужден сесть на автодорогу вблизи деревни Лесково в Вологодской области.
Самолет L-4 с бортовым номером RA-3374 был вынужден экстренно приземлиться на автодорогу около деревни Лесково в Вологодской области, сообщает ТАСС. Инцидент произошел вечером 29 марта во время выполнения учебного полета.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины вынужденной посадки выясняются следственными органами.
По предварительным данным, самолет не получил значительных повреждений, и пилот действовал в соответствии с инструкциями в экстремальной ситуации, что позволило избежать жертв и травм среди людей, находившихся на борту и вблизи места посадки.
Ранее в Кстовском районе Нижегородской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку близ населенного пункта Новоликеево и загорелся, в результате погибли два человека.
До этого Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК завело уголовное дело из-за крушения легкомоторного самолета в Московской области.