Самолет экстренно сел на трассу в Вологодской области

Легкомоторный самолет L-4 экстренно сел на трассу возле деревни Лесково

Tекст: Мария Иванова

Самолет L-4 с бортовым номером RA-3374 был вынужден экстренно приземлиться на автодорогу около деревни Лесково в Вологодской области, сообщает ТАСС. Инцидент произошел вечером 29 марта во время выполнения учебного полета.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины вынужденной посадки выясняются следственными органами.

По предварительным данным, самолет не получил значительных повреждений, и пилот действовал в соответствии с инструкциями в экстремальной ситуации, что позволило избежать жертв и травм среди людей, находившихся на борту и вблизи места посадки.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку близ населенного пункта Новоликеево и загорелся, в результате погибли два человека.

До этого Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК завело уголовное дело из-за крушения легкомоторного самолета в Московской области.