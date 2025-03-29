Самолет аварийно сел в Саратове из-за неисправности

Самолет совершил аварийную посадку в Саратове, пострадавших нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», днем 29 марта самолет с пассажирами на борту аварийно приземлился в аэропорту Гагарин города Саратова из-за обнаруженной неисправности. Командир воздушного судна принял решение запросить аварийную посадку, что и было успешно выполнено. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал, а сам самолет повреждений не получил.

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начал доследственную проверку по факту аварийной посадки. Проверка проводится в соответствии с частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и продолжают комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин инцидента. ых случаев в будущем.

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