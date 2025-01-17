Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
Летевший в Ереван лайнер экстренно сел в Минводах
Направлявшееся из города Минеральные Воды в армянскую столицу воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Минвод, сообщили в Главном управлении МЧС Ставропольского края.
Самолет авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку из-за неисправности системы кондиционирования, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости». На борту находилось 90 человек, из них 86 – пассажиры, никто не пострадал.
Ранее в январе самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за изменений в уровне гидравлической жидкости.